Шістьох екстремалів затримали на спробі незаконно потрапити в зону відчуження

Прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками поліції затримали в неділю шістьох туристів, які намагалися незаконно потрапити на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Щодо порушників складено процесуальні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення.

За офіційною інформацією, всього з початку 2019 року прикордонники Житомирського загону спільно з представниками Нацполіції затримали понад 75 осіб, які намагалися потрапити в зону відчуження. Метою правопорушників був не тільки екстремальний туризм, а й вивезення брухту та збір дикоросів. Серед затриманих - громадяни України, Чехії, Казахстану, Білорусі та Росії.

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