Серед усіх видів пального ситуація з дизельним паливом в Україні найгірша, - експерт

Експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев заявив, що ситуація з дизельним паливом в Україні є найгіршою з усіх інших видів палива, йдеться у статті "Транспортний колапс на залізниці та втрата врожаю: чим може обернутися нестача дизпалива в серпні", передає 5 канал.

Зазначається, що Україна опинилася на межі транспортного колапсу через різке припинення з 1 серпня 2019 року імпорту дизельного палива з Росії трубопроводом Wexler Group. Ним в Україну імпортувалося більш як 40% усього ринку дизельного палива в країні.

Водночас, зі слів Геннадія Рябцева, майже увесь обсяг споживаного дизельного палива поставляється в Україну з інших країн.

"Його завозиться близько 89% від загального обсягу споживання. Тільки 11% виробляється в Україні, і цей показник з року в рік скорочується. З цих 89% приблизно однакові частки припадають на поставки з РФ і з Республіки Білорусь", - зазначив експерт.

Разом з тим зауважується, що держава так і не забезпечила енергетичної автономності, тож тепер, опинившись перед сезоном збору врожаю з нестачею дизельного палива, має забезпечити імпорт дизеля.

"Держава має забезпечити імпорт дизеля в Україну, але чи зробить це Міністерство інфраструктури і "Укрзалізниця"? Нам, українцям, залишається сподіватися, що менеджери УЗ все ж зможуть купити пальне і не зупинять перевезення, для чого залучать всі можливі важелі для вирішення цього вкрай важливого питання", – акцентується в матеріалі.

Про складну ситуацію з "дизелем" заявили і в самій "Укрзалізниці".

"На сьогодні в "Укрзалізниці" заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного палива. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики. Відразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції, і погрози на нас не діють. У такій екстраординарній і критичній ситуації ми йдемо на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою. 2 роки тому ми вже мали подібний досвід. До процедури залучаємо СБУ та НАБУ як спостерігачів", - заявив керівник УЗ Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.