Наше завдання в ПАРЄ - не виключення РФ, а просування інтересів України, - обраний нардеп від СН Яременко

Про це заявив майбутній народний депутат від партії "Слуга народу", дипломат Богдан Яременко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наше завдання - не у виключенні Росії, а пропонування своїх позицій, просування тих резолюцій, які відповідають інтересам України. Ми на цьому і зосередимося - це можна робити і з Росією (делегацією РФ у ПАРЄ. - Ред.), і без Росії", - сказав Яременко, відповідаючи на запитання, наскільки доцільно призупинити роботу української делегації в ПАРЄ у відповідь на рішення щодо повернення делегації РФ.

Він зазначив, що Рада Європи "поставила під сумнів відданість принципам", і висловив жаль, що українську позицію підтримує невелика кількість держав. "Значить, ми маємо адаптуватися до ситуації та шукати спосіб просувати свої інтереси. Наш інтерес - не у виключенні Росії, а в консолідації підтримки навколо наших поглядів. Ось цим і займаємося", - зазначив Яременко.

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За його словами, "стрельнути собі в ногу завжди можна", але це контрпродуктивно.

Він також зазначив, що наразі не вирішено, яка саме делегація - парламенту попереднього скликання чи нового - братиме участь в осінній сесії ПАРЄ.

"Це залежить від нашого рішення. Ми можемо підтвердити повноваження старої делегації на осінню сесію. Можемо вже сформувати нову. Все залежатиме від нашого розуміння моменту і доцільності. Адже попередня делегація... має посади в комітетах, і з цієї позиції їй деякі питання вирішувати легше, ніж новій (делегації. - Ред.), у якої ще немає посад. Якщо будуть такі питання, які важливі, і буде доцільно, щоб брала участь стара делегація, я думаю, що ми можемо собі дозволити залишити її. Якщо ж не буде цих питань, звісно, потрібно, щоб швидше виступала нова, вчилася, боролася за місця", - сказав Яременко.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.