Генпрокуратура продовжує розвалювати справу про вбивство Каті, - батько Гандзюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Про організатора вбивства Каті Павловського Генпрокуратура відмовчувалася завжди. Мовляв, дає свідчення. Після журналістського розслідування "Слідство.Інфо", що беззаперечно показало роль Собаки (Павловського. - Ред.) в організації вбивства, прокурори сказали: "Врахуємо". Далі виявилося, що Павловський вже не організатор, а так, лише замовчував інформацію про напад, та і дізнався про все після нападу!? Врахували...", - йдеться в повідомленні.

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"Сьогодні подав до Херсонського міського суду заяву про дотримання моїх прав як потерпілого у справі Павловського. Є інформація, що прокуратура збирається затвердити угоду з Собакою (Павловським. - Ред.) без моєї згоди. І провести суд щодо нього тишком-нишком", - написав Гандзюк.

Він зазначив, що прокуратура не повідомляла йому про можливу угоду, "і взагалі інформація щодо Павловського для мене і мого адвоката закрита".

Гандзюк також повідомив, що справу передали до Приморського суду Одеси.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

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4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук. 11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу. 24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера і Левіна в справі про вбивство Гандзюк.