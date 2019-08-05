Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Як член ради директорів Київської Школи Економіки дякую команді Школи, всім залученим професорам, викладачам і особисто почесному президенту КШЕ Тимофію Мілованову за якісно проведений "курс молодого бійця" для майбутніх депутатів у Трускавці. Так тримати!" - зазначив Вакарчук.
Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.
У суботу, 3 серпня, зустріч із ними провів президент України Володимир Зеленський.