Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як член ради директорів Київської Школи Економіки дякую команді Школи, всім залученим професорам, викладачам і особисто почесному президенту КШЕ Тимофію Мілованову за якісно проведений "курс молодого бійця" для майбутніх депутатів у Трускавці. Так тримати!" - зазначив Вакарчук.

Читайте також: Майбутні депутати від "Слуги народу" завершили навчання в Трускавці

Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.

У суботу, 3 серпня, зустріч із ними провів президент України Володимир Зеленський.