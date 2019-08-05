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05.08.19 16:11

Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук висловив вдячність команді Київської школи економіки за навчання в Трускавці майбутніх нардепів від партії "Слуга народу".

Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку "слуг народу" в Трускавці

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Як член ради директорів Київської Школи Економіки дякую команді Школи, всім залученим професорам, викладачам і особисто почесному президенту КШЕ Тимофію Мілованову за якісно проведений "курс молодого бійця" для майбутніх депутатів у Трускавці. Так тримати!" - зазначив Вакарчук.

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Новообрані депутати від партії "Слуга народу" з 29 липня проходили навчання в школі "Зе! Депутата" в готелі Rixos у Трускавці. З 8:30 до 21:30 вони слухали лекції від викладачів Київської школи економіки.

У суботу, 3 серпня, зустріч із ними провів президент України Володимир Зеленський.

Вакарчук подякував Київській школі економіки за підготовку слуг народу в Трускавці 01

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