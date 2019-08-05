Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.08.19 16:17

Перехожий у Тернополі постраждав від вибуху замаскованої під подарунок бомби

У Тернополі внаслідок вибуху саморобного пристрою, який був на автомобілі, поранено випадкового перехожого.

Перехожий у Тернополі постраждав від вибуху замаскованої під подарунок бомби

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію в Тернопільській області.

Зазначається, що вибух стався в суботу, 2 серпня, близько 7.50 на вул. Замковій у Тернополі.

Зокрема, вибухнула коробка, що стояла на капоті автомобіля Nissan Qashqai. Коробка була оформлена як подарунок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переполох у Тернополі: двоє 15-річних студентів сховали в туалеті коледжу коробку, схожу на вибухівку

В результаті вибуху саморобного пристрою по медичну допомогу з рваною раною руки в лікарню звернувся житель Тернополя (1981 року народження). На місце злочину виїжджали слідчо-оперативна група, вибухотехніки.

Працівники поліції встановлюють осіб, причетних до вибуху, а також мотиви злочину.

Читайте також: Три людини зазнали травм унаслідок вибуху газової суміші на СТО в Мелітополі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100