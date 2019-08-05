Є висока ймовірність того, що британська делегація в ПАРЄ доб'ється перегляду повернення РФ, - Береза

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказав член української делегації в ПАРЄ, позафракційний народний депутат Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

"У Європі є два табори. Один виступає за те, щоб заплющувати очі на всі порушення з боку Росії: чи то окупація Донбасу, чи анексія Криму, чи порушення прав людини в самій РФ. Другий табір послідовно обстоює права людини та європейські стандарти демократії. Кожен із цих таборів відстоює свою позицію і має власні аргументи. Імовірність того, що британська делегація в ПАРЄ доб'ється перегляду повернення РФ, висока. Питання в тому, яким буде результат. Баланс сил приблизно однаковий. Тому вирішальними можуть стати навіть кілька голосів", – підкреслив Береза.



На його думку, ситуація навколо акцій протесту у РФ ще раз підтвердила, що російська влада не має наміру дотримуватися прав людини.



"Росія вкотре демонструє свою позицію, засвідчуючи, що права людини для неї нічого не значать. Ми попереджали Європу про це, але дуже часто люди вважають за краще пробігтися по граблях, не почувши застережень. Подивимося, які висновки буде зроблено. Але на сьогодні ситуація для Росії несприятлива. Бо Москва ігнорує вирішення проблем, пов'язаних із Донбасом. Наші європейські партнери помітили це, точно так само, як і протести у РФ. Тому треба чекати вересня, тоді ПАРЄ розгляне це питання", – зазначив Береза.





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