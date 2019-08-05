20 росіян затримали в Кракові за розборки з місцевими ультрас

Затримання відбулося біля одного з краківських торгових центрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

На парковці перед одним із торгових центрів у Кракові очевидці помітили велику кількість поліцейських автомобілів, поліції і співробітників однієї зі спеціальних служб.

Як вдалося з'ясувати, там мало відбутися з'ясування стосунків за участю банди громадян Росії, в основному чеченської національності, з краківськими футбольними хуліганами - уболівальниками клубу "Краковія".

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Чеченці хотіли взяти під контроль торгівлю на ярмарках у місті і це не сподобалося футбольним хуліганам. Про заплановану зустріч дізналася поліція. Поліцейські прибули на місце події до початку "стрілки" і здійснили затримання.

У затриманих знайшли зброю та інші небезпечні предмети, а також наркотики.

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