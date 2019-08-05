ДБР оголосило про підозру двом топменеджерам банку "Фінанси і кредит", також на причетність до злочинної схеми перевіряється нардеп Жеваго

Про це повідомила в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає Цензор.НЕТ.

"Маємо черговий успішний кейс. Одразу скажу – провадження резонансне. Сьогодні оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси та кредит". Вони, за попередньою версією слідства, перебуваючи у змові із іншими посадовими особами банку, розтратили 2,5 мільярда гривень банку. Також на причетність до злочинної схеми перевіряємо народного депутата України. Отже, що встановили під час досудового розслідування. Офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Згодом, між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, яким український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах. А далі – класика жанру. 2015 рік: за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Прикметно, що заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит" було оголошено неплатоспроможним. Розміщення коштів банку "Фінанси та Кредит" на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на ліквідність банку. Хоча сам собою мав місце факт штучної підтримки ліквідності банку. Вказані дії вплинули на платоспроможність банку "Фінанси та кредит"", - пояснила перший заступник директора ДБР.

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"Матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку. Колишньому заступнику голови правління інкримінуємо кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст.191 КК України. Керівник управління відповідатиме перед законом за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Зараз у процесі – питання обрання запобіжного заходу і для нього. Раніше про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук. Крім цього, одному із екс-заступників Голови правління "Фінанси та кредит" у липні цього року обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйони гривень. Продовжуємо здійснювати слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності й інших учасників злочинної схеми. Схему розкрили слідчі Центрального апарату ДБР у активній співпраці з оперативниками Департаменту захисту економіки Національна поліція України за процесуального керівництва Генеральна прокуратура України", - резюмувала Варченко.

За даними джерела "Цензор.НЕТ", йдеться про народного депутата Костянтина Жеваго.

Банк "Фінанси та Кредит" заснований в Києві 1990 році. За даними банку, на початок вересня 2014 року його основними акціонерами були ТОВ "Асканія" (45,92%), ПАТ "F & C Realty" (41,58%), ТОВ "Індастріал констракшн" (6,79%).

Згідно з даними Нацбанку України, за розміром активів на 1 липня 2014 року банк займав 13-те місце серед 173 банків, що діяли в країні.