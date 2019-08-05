Львівський бронетанковий завод більше не виготовляє бронетранспортери "Дозор-Б", - Радіо Свобода

Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит проекту "Радіо Свобода" Донбас.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"Міністерство оборони України, згідно з державним оборонним замовленням на 2018 і 2019 роки, здійснює закупівлю польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - зазначено у відповіді, наданій Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони України.

У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".

У Міноборони не надали інформації про недоліки ТКБМ "Дозор-Б", виявлених під час експлуатації.

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Тактична бойова колісна машина "Дозор-Б" - це українська розробка. Автори - Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ). Виготовляли броньовик на Львівському бронетанковому заводі, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

У спілкуванні з журналістами "Радіо Свобода" директор львівського заводу Віктор Андрощук повідомив, що на підприємстві більше не займаються виробництвом машини "Дозор-Б".

Вперше "Дозор" був представлений у 2004 році. У 2016-му в ЗСУ передали першу і поки що єдину партію ТКБМ "Дозор-Б" у складі десяти бронемашин.

Нагадаємо, торік напередодні 14 жовтня - Дня захисника України - на Михайлівській площі в центрі Києва відкрилася виставка військової техніки. Там, серед інших, були представлені "Півонія", "Оплот", "Бук-М1", "Дозор-Б".