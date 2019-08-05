Захворюваність на кір знову зростає, - МОЗ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, впродовж 31-го тижня 2019 року на кір захворіло 287 осіб - 160 дорослих і 127 дітей.

"Кількість випадків захворювання знову зростає, тому важливо захистити себе і зробити щеплення дитині до початку навчального року", - сказано в повідомленні.

Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (40 хворих: 32 дорослих і 8 дітей), Вінницькій (21: 7 дорослих та 14 дітей), Чернівецькій (21: 10 дорослих і 11 дітей), Київській (19: 13 дорослих і 6 дітей) і Хмельницькій (18: 4 дорослих і 14 дітей) областях.

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У МОЗ повідомляють, що від початку року на кір захворіло 56 тис. 861 осіб - 26 тис. 748 дорослих та 30 тис. 113 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло майже 115 тисяч осіб, 39 з яких померли.

Міністерство охорони здоров'я України спільно з Центром громадського здоров'я закликають регіони проводити спецоперації з подолання спалаху кору.

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МОЗ України надає можливість безкоштовно вакцинуватися і дітям, і дорослим: вікові обмеження на безкоштовну вакцинацію від кору скасовано. Також можна вакцинувати немовлят віком від 6 місяців, для яких кір особливо небезпечний. Крім того, щеплення мають отримати діти, чиї батьки брали фальшиву довідку про вакцинацію.

У повідомленні сказано, що всі регіони забезпечені вакцинами КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США.