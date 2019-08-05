Лоукостер Ryanair восени збільшить кількість рейсів і маршрутів в Україну

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на avianews.com.

Зазначається, що Ryanair в листопаді 2019 року, коли на повну силу діятиме розклад зимового сезону польотів 2019-2020 років, більш ніж удвічі збільшить кількість маршрутів і рейсів в Україну порівняно з листопадом 2018 року.

"Якщо в листопаді 2018 року маршрутна мережа лоукоста налічувала 17 напрямків з Києва і Львова, то в листопаді 2019 року вона включатиме 40 маршрутів з Києва, Львова, Одеси і Харкова. Одночасно з цим число рейсів з України збільшиться з 52 до 113 в тиждень", - йдеться в повідомленні.

Найбільш значне збільшення кількості рейсів і напрямків торкнеться аеропорту "Бориспіль". Якщо в листопаді 2018 року маршрутна мережа з української столиці налічувала 12 пунктів з 38 рейсами в тиждень, то в листопаді 2019 року включатиме 26 напрямків, за якими будуть відбуватися 80 рейсів на тиждень.

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Також збільшення кількості польотів з регіонів відбудеться за рахунок запуску рейсів з Одеси і Харкова, звідки Ryanair не літав минулого року. З Одеси в листопаді 2019 року лоукост буде здійснювати 13 рейсів на тиждень за шістьма напрямками, з Харкова - 6 рейсів на тиждень за трьома маршрутами.

Але у випадку зі Львовом Ryanair демонструє стабільність. З цього міста в листопаді 2019 року лоукост буде здійснювати 14 рейсів на тиждень за п'ятьма напрямками. Аналогічний показник у авіакомпанії був і в листопаді 2018 року.