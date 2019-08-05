Суд у "земельній справі" Добкіна перенесли на 4 вересня - вже вшосте

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомили в суді.

Причина перенесення засідання - один із суддів перебуває у відпустці.

"Засідання у справі, де поміж фігурантів Михайло Добкін, перенесли: один із суддів суддівської колегії у відпустці, а один із захисників Добкіна зайнятий в іншому процесі. Добкіна на суді не було", - зазначили в суді.

Також у суді додали, що "судове засідання, починаючи з 2018 року, переносили шість разів".

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав Добкіну запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту або 50 млн гривень застави. Як відомо, заставу за Добкіна внесли нардеп від "Опоблоку" Вадим Новинський (30 млн грн) і колишній віце-прем'єр Борис Колесніков (20 млн грн).

14 липня 2017 року Генпрокуратура вручила Добкіну підозру за статтею "шахрайство" і "перевищення службових повноважень". За даними ГПУ, нардеп може бути причетним до незаконного привласнення кооперативами 78 га земель у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада 13 липня 2017 року проголосувала за зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.