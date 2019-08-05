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05.08.19 18:35

На всіх пляжах Одеси не рекомендується купатися

Влада Одеси радить утриматися від купання на всіх міських пляжах через те, що в акваторію потрапила велика кількість поверхневих вод.

На всіх пляжах Одеси не рекомендується купатися

Після проливного дощу, що пройшов 3-4 серпня, краще поки утриматися від купання на пляжах Одеси. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

Зокрема, у зв'язку з сильними зливами велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста.

"З метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує поки відмовитися від морського водокористування на пляжах", - сказано в повідомленні.

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Рекомендація діє до особливого розпорядження.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Одесі за вихідні випала двомісячна норма опадів.

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