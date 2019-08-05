ОАСК вимагає від Держміграції підтвердити припинення Супрун громадянства США

Про це повідомляється на сайті суду, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, у понеділок відбулося підготовче засідання за позовом Ігоря Мосійчука до Супрун про відсутність у неї повноважень міністра і визнання її дій протиправними.

Суд також постановив витребувати у секретаріату Кабінету міністрів копії протоколів засідань уряду, в яких брала участь в.о. міністра з моменту призначення її на цю посаду і до 5 серпня включно.

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Згадані матеріали необхідно надати до суду впродовж місяця - до 5 вересня 2019 року.

Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 5 лютого 2019 року Окружний адмінсуд Києва за результатами розгляду позову нардепа Ігоря Мосійчука проти в.о. міністра Уляни Супрун заборонив останній виконувати обов'язки глави МОЗ. Окружний адміністративний суд заявив, що, приймаючи це рішення, врахував, що Супрун має подвійне громадянство - України та США. 14 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва знову дозволив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. 11 квітня 2019 року Супрун повідомила про новий позов до Окружного адмінсуду Києва від нардепа з Радикальної партії.