Імпортер нафтопродуктів із Києва відшкодував до бюджету понад 17 млн грн збитків

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.
У повідомленні зазначається: "Так, у рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що головний бухгалтер київського підприємства - імпортера нафтопродуктів упродовж 2012-2013 років у бухгалтерському та податковому обліку підприємства використовував документи, які не відповідали вимогам чинного законодавства, оскільки не відображали в повному обсязі зміст господарських операцій. У результаті таких дій зловмисника до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції при розслідуванні провадження, податки і заподіяні державі збитки (штрафні санкції та пеня) в сумі понад 17 млн грн відшкодовані в повному обсязі.