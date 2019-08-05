Будь-які прояви насильства невиправдані і неприйнятні, - заява МЗС України про масові стрілянини в США

У документі сказано, що МЗС "рішуче засуджує серію актів масової стрілянини, скоєних упродовж вихідних в Ель Пасо (Техас), Дейтоні (Огайо) і Чикаго (Іллінойс), і які призвели до численних жертв", передає Цензор.НЕТ.

"У цей день скорботи вважаємо категорично невиправданими і неприйнятними будь-які прояви насильства. Жоден причетний до цих трагедій не повинен уникнути справедливого покарання.

Звертаємося сьогодні до американського народу - українці разом із вами оплакують невинних жертв серії злочинних актів", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, внаслідок збройного нападу в торговому центрі Walmart в американському місті Ель-Пасо, штат Техас, загинуло не менше 20 осіб, ще 26 постраждали.

Дев'ять осіб загинуло і не менше 16 отримали поранення під час стрілянини в місті Дейтоні, штат Огайо.

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