З 20 серпня водоканали України можуть перейти на погодинну подачу води, - асоціація

Як повідомляється на сайті асоціації, про це на прес-конференції заявила віце-президент асоціації Ольга Бабій, передає Цензор.НЕТ.

"НКРЕКП регулює діяльність ста водоканалів України. Піднявши вартість тарифу на передачу для Укренерго, НКРЕКП не підняла вартість води і каналізації. Зараз всі водоканали країни зазнали збитків у розмірі близько 200 млн грн - за один місяць", - сказала Бабій.

За її словами, оскільки електроенергія для водоканалів у липні подорожчала на 25%, коштів для розрахунків у серпні вже не буде.

"Водоканали і теплокомуненерго почнуть відключати від споживання електроенергії. 100% водоканалів, яким встановлює тарифи НКРЕКП, щодня зазнають величезних збитків", - зазначила Бабій.

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На її думку, у водоканалів має бути можливість купувати дешеву електроенергію або тариф треба підняти на 20% - це компенсує витрати на електроенергію і заробітну плату.

"Якщо не піднімати тариф на 20%, що ми пропонуємо? В рамках ринку є компанія "Гарантований покупець", яка купує електроенергію в "Енергоатома" за ціною 57 коп. за кВт-год, а в Укргідроенерго - по 70 коп. за кВт-год, а продає населенню за ціною 1,68 грн, отримуючи надприбутки. Ми запропонували водоканали і теплопостачальні підприємства зробити споживачами електроенергії по 1,68 грн. Тоді немає необхідності піднімати тарифи на 20%, вони можуть вирости на 10% за рахунок коригування заробітної плати. Але НКРЕКП і уряд зробили все, щоб водоканали купували електроенергію за ціною 2,20 грн за кВт-годину - це на 30% більше від тих можливостей, які є на ринку. Така ж ситуація у тепловиків", - додала Бабій.

Вона прогнозує, що в серпні деякі водоканали можуть перейти на погодинну подачу води.

"Якщо ситуація не буде вирішена шляхом законодавчого регулювання до 20 серпня, ми матимемо відключення від електрики водоканалів, а як наслідок - техногенні аварії. Національна комісія має сказати, що вона буде робити: встановлювати тариф чи коригувати. Вона мовчить вже місяць", - сказала Бабій.