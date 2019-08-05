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05.08.19 19:30

Одного українського воїна поранено від початку доби 5 серпня. Ворог двічі порушив перемир'я, - штаб ООС

Упродовж доби підрозділи Об'єднаних сил дотримуються стійкого режиму припинення вогню. Зате ворог двічі порушив заборону на використання будь-якої зброї.

Одного українського воїна поранено від початку доби 5 серпня. Ворог двічі порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Водяного - застосувавши стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:

неподалік Південного - застосувавши стрілецьку зброю.

В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець дістав поранення".

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