Одного українського воїна поранено від початку доби 5 серпня. Ворог двічі порушив перемир'я, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Водяного - застосувавши стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз:
неподалік Південного - застосувавши стрілецьку зброю.
В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець дістав поранення".