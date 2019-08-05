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05.08.19 19:36

Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин.

Зеленський поспілкувався по телефону з Джонсоном про міждержавні відносини України і Великої Британії

Про це повідомляється на офіційному сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час телефонної розмови в понеділок Зеленський привітав Джонсона з переконливою перемогою на нещодавніх виборах лідера Консервативної партії Великої Британії і подякував британському уряду за незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Президент висловив вдячність за допомогу Україні у здійсненні реформ та посилення обороноздатності.

Йшлося також про подальший розвиток українсько-британських двосторонніх відносин, зокрема після виходу Великої Британії зі складу ЄС, а також про необхідність інтенсифікації контактів на вищому рівні.

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