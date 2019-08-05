Звільнення українських політв'язнів стане однією з тем обговорення під час візиту Зеленського в Туреччину, - Чубаров

Про це 5 серпня виданню Крим.Реалії розповів глава Меджлісу крамськотатарского народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.
"Під час візиту обговорюватиметься дуже широке коло питань: починаючи від взаємодій у військовій сфері і завершуючи співпрацею в питаннях звільнення політв'язнів, забезпечення прав людини на окупованих територіях. Я не сумніваюся, що Україна в цьому отримає підтримку турецької держави на всіх міжнародних майданчиках" , - сказав Чубаров.
За його словами, Туреччина продовжує бути стратегічним союзником України.
"Те, що Туреччина серед країн, куди відбуваються перші візити новообраного президента, свідчить про те, що вона продовжує розглядатися Україною як близький стратегічний партнер і союзник. Це безперечно незмінна позиція Туреччини щодо територіальної цілісності української держави: невизнання анексії Криму та підтримка кримськотатарського народу і його опору російській окупації", - додав Чубаров.
Нагадаємо, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці. В рамках візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із представниками української та кримськотатарської громад. У поїздці президента візьме участь національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв.