Звільнення українських політв'язнів стане однією з тем обговорення під час візиту Зеленського в Туреччину, - Чубаров

Про це 5 серпня виданню Крим.Реалії розповів глава Меджлісу крамськотатарского народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ.

"Під час візиту обговорюватиметься дуже широке коло питань: починаючи від взаємодій у військовій сфері і завершуючи співпрацею в питаннях звільнення політв'язнів, забезпечення прав людини на окупованих територіях. Я не сумніваюся, що Україна в цьому отримає підтримку турецької держави на всіх міжнародних майданчиках" , - сказав Чубаров.

За його словами, Туреччина продовжує бути стратегічним союзником України.

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"Те, що Туреччина серед країн, куди відбуваються перші візити новообраного президента, свідчить про те, що вона продовжує розглядатися Україною як близький стратегічний партнер і союзник. Це безперечно незмінна позиція Туреччини щодо територіальної цілісності української держави: невизнання анексії Криму та підтримка кримськотатарського народу і його опору російській окупації", - додав Чубаров.

Нагадаємо, 7-8 серпня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці. В рамках візиту в Анкарі заплановано переговори Глави держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із представниками української та кримськотатарської громад. У поїздці президента візьме участь національний лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв.