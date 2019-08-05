Боротися за запровадження санкцій проти російської делегації в ПАРЄ ніхто не збирається, - Ар'єв про нову делегацію України

На своей странице в соцсети Владимир Арьев поделится опасениями, что бороться за введение санкций против российской делегации в ПАСЕ, "как следует из слов потенциального главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко", никто не собирается, передает Цензор.НЕТ.

"Британці, естонці, латвійці, литовці, грузини, поляки, шведи готові боротися, а нова більшість майбутньої української делегації - ні. Це все, що треба знати про готовність нової влади протидіяти агресору. Вони готові змиритися з Росією в ПАРЄ, далі з Росією в Криму, за анексію якого російські депутати-члени ПАРЄ голосували", - зазначив Ар'єв.

Він припускає, що політика нової делегації, більшість якої становитимуть представники "Слуги народу", залишить у минулому "тверду позицію України щодо свого суверенітету, територіальної цілісності і протидії агресору".

"Вони готові прийняти і порушення принципів Ради Європи. Напевно тому, що самі цих принципів не мають. Це потім позначиться на майбутній позиції держави Україна на міжнародних майданчиках. Слабаків там не поважають і ті, хто ще соромився надавати перевагу вигоді перед цінностями, остаточно отримають звільнення від всіх моральних зобов‘язань. Мораль померла. Прийшла кон‘юнктура. Такий настає час", - резюмуваа Ар'єв.

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Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.