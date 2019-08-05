Луценко знає ім'я замовника вбивства Гандзюк, - Масі Найєм

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі виданню "ГОРДОН" висловив адвокат Масі Найєм.



"Коли йшлося про угоду зі слідством, наступним кроком мало стати або додаткова підозра, або посилення підозри [голові Херсонської облради Владиславу] Мангеру. Але цього не відбувалося. Я думав, що після угоди зі слідством ті, хто дістали строки, дадуть більше інформації й допомагатимуть розслідуванню. І так Мангер матиме не тільки підозру, але й обвинувальний акт. І тоді його провину буде доведено, а справа піде в суд. Ще один варіант – могли з'явитися підозри комусь ще, хто мав постати перед судом. Але оскільки нічого цього не сталося, можна зробити висновок, що прокуратура просто поставила родичів Каті перед фактом: або ви це все підписуєте, або взагалі не буде доказів, що хтось скоїв убивство. Тобто хто виконавець – зрозуміло, а от хто замовив – ні. А поставили батьків перед фактом зараз тільки тому, що в перші дні після замаху поліція нічого не розслідувала. Вони саботували справу. І нікого не було за це покарано", – підкреслив Найєм.



Він зазначив, що безкарність замовників убивства Гандзюк може призвести до нових жертв серед активістів.





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"Справу саботували, а батьків поставили перед фактом, що нічого не будуть робити, якщо вони не погодяться з вироком. У підсумку за два місяці абсолютно нічого не змінилося. Наразі у слідстві є купа помилок, які призвели до того, що Мангеру не продовжили запобіжний захід. У підсумку ми маємо повністю розвалену справу. А суспільству замилили очі: мовляв, дивіться, є обвинувачені і вони сидять! Тобто все зупинилося на виконавцях. Але в тому-то і проблема. Покарати потрібно замовника – того, кому це було потрібно. А виконавці – це люди, які мають потребу у грошах, тому в будь-якому разі йтимуть на такі злочини. Той, хто замовив активного громадянина України, має нести відповідальність. Інакше замовляти активістів будуть й інші, кому вони заважають. А покарати виконавців – це як покарати ніж за причетність до вбивства. Але ж є людина, у якої були мотиви завдати цим ножем удару", – сказав адвокат.



За його словами, якщо новий генпрокурор не доб'ється результатів у розслідуванні справи Гандзюк, це означатиме, що між президентом України Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком немає різниці.





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"Генеральному прокурору відомо, хто замовник убивства Гандзюк. І саме тому в Генпрокуратурі так вільно поводяться. Уявіть собі, якби ця справа, не дай Бог, звісно, стосувалася б сина глави ГПУ. Я впевнений, що тоді всі стулили б свої писки. І ніхто ані слова не сказав би про перебіг розслідування, поки не затримали б усіх замовників. А так у прокуратурі чітко знають замовника, знають, хто й за що заніс їм гроші. І за ці кошти вони виконують свою роботу. Вони сподіваються, що люди втомилися від цієї справи і махнуть на неї рукою. Ні, так не буде. Це проблема, яка у спадок переходить до нового президента. Чи можна ще довести справу до кінця? Я думаю, можна. Головне, щоб була політична воля. Інформацію можна зібрати – було б бажання. Якщо прийде новий генпрокурор і, скажімо, за три тижні справа стоятиме на тому самому місці, то між Порошенком і Зеленським немає жодної різниці", – резюмував Найєм.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів. 3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.