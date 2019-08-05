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05.08.19 21:09

За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Від початку 2019 року в окупованому Росією Криму було порушено 20 нових кримінальних справ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. У 17 з них винесено вирок.

За відмову від служби в армії Росії оголошено вирок 17 кримчанам

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кримську правозахисну групу.

"У 2019 було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби у Збройних силах РФ. У 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді", - повідомляє КПГ.

Зазначається, що тільки в липні винесено 5 вироків за цією статтею. Всього таких справ стосовно кримчан, за даними КПГ, відкрито мінімум 69.

Підкреслюється, що після окупації в армію РФ призвали близько 18 900 жителів Криму, у тому числі з Севастополя.

"Кримська правозахисна група (КПГ) нагадує, що призов кримчан в армію РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права. Здійснення призову жителів окупованих територій до лав армії, що окуповує, а також безперервна на території Криму пропаганда служби в ЗС РФ порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення призваних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції", - зазначили в КПГ.

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