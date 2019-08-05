Суд відновив підозру в держзраді ексглаві району Харкова Мусєєву

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в прес-службі Харківського апеляційного суду.

Зазначається, що Харківський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури на ухвалу слідчого судді Київського районного суду Харкова про скасування підозри екс-главі Холодногірського району міста Максиму Мусєєву в скоєнні злочину, передбаченого ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

"Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і скасував рішення суду першої інстанції", - повідомили в апеляційному суді.

3 жовтня 2018 року заступник голови СБУ Віктор Кононенко повідомив, що главі району Харкова оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.111 КК України і планується оголошення його в розшук у зв'язку з тим, що він переховується на території РФ.

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Мусєєв назвав це кримінальне провадження сфабрикованим. "Правоохоронні органи відпрацьовують політичне замовлення з усунення опонентів", - заявив він.

12 жовтня міський голова Харкова Геннадій Кернес підписав розпорядження про відсторонення Мусєєва з посади на час слідства.

У січні 2019 року прокурор Харківської області Юрій Данильченко повідомив, що справу припинено у зв'язку з розшуком Мусєєва.

21 травня Київський райсуд виніс ухвалу, якою скасував повідомлення про підозру. Прокуратура подала на нього апеляційну скаргу.