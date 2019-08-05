Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
05.08.19 22:49

Євросоюз затвердив Жозепа Борреля на пост глави дипломатичного відомства

Європейська Рада затвердила виконуючого обов'язки глави Міністерства закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля на пост глави дипломатичного відомства ЄС.

Євросоюз затвердив Жозепа Борреля на пост глави дипломатичного відомства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Євроради в Twitter.

Зазначається, що його кандидатура підлягає голосуванню в Європейському парламенті.

"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Однак його кандидатура ще підлягає голосуванню в Європарламенті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня Європейський рада погодила майбутніх керівників інститутів ЄС, запропонувавши кандидатури Жозепа Борреля, Крістін Лагард, Урсули фон дер Ляйєн і Шарля Мішеля на основні позиції.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100