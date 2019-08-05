Євросоюз затвердив Жозепа Борреля на пост глави дипломатичного відомства

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Євроради в Twitter.

Зазначається, що його кандидатура підлягає голосуванню в Європейському парламенті.

"Європейська рада формально призначила Жозепа Борреля Високим представником з питань зовнішньої політики і політики безпеки. Однак його кандидатура ще підлягає голосуванню в Європарламенті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня Європейський рада погодила майбутніх керівників інститутів ЄС, запропонувавши кандидатури Жозепа Борреля, Крістін Лагард, Урсули фон дер Ляйєн і Шарля Мішеля на основні позиції.