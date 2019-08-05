Тимчасовий перехід відкрили на польсько-українському кордоні поблизу села Лубня

Про це повідомила прес-секретар Бескидського відділу прикордонної служби Ельжбета Пікор, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Вона додала, що прикордонний пункт пропуску працюватиме з четверга до суботи включно між 9 і 18 годинами, в межах перевалу Бескид поблизу гори Менчил.

"Перетинати кордон зможуть всі особи, незалежно від громадянства, на підставі документів, що дозволяють переходити кордон. Туристи зможуть перетнути кордон пішки і на велосипеді. Кожен мандрівник має пройти контроль польських та українських прикордонників і митників", - додала Ельжбета Пікор.

Читайте також: Українці майже 130 мільйонів разів виїжджали за межі країни в 2014-2018 роках, - ДПСУ

Вона зазначила, що громадяни держав Європейського союзу повинні мати з собою дійсний паспорт, а громадяни України, крім паспорта, повинні мати теж візу або документ, що дозволяє перебування, або ж дозвіл у межах місцевого прикордонного руху.