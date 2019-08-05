Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Про це вона написала в фейсбуке, інформує Цензор.НЕТ.

"20 липня 2019 року мама Стаса востаннє говорила з сином. Під час наступного дзвінка їй відповіли, що він вибув із в'язниці в Челябінську тюремну лікарню чи то з гіпертонічним кризом, чи то з обструктивним бронхітом... Заспокоїли. А у нас скипіла надія: а раптом його відправили в лікарню підлікувати-підгодувати перед обміном?! Адже були ж, були розмови омбудсменів, були передані списки, обговорювалася на різних рівнях необхідність зайнятися здоров'ям хворих ув'язнених зі СПИСКУ СЕНЦОВА, який все приростає і приростає... Але ось ми дізнаємося, що "засуджений Клих етапований з ЛВУ-3 м. Челябінська в Т-1 м.Верхньоуральськ ще 30 липня! Тобто назад - у тюрму!

А мамі кажуть, що його там сьогодні ще немає. А де він? Ніхто не намагається навіть пояснювати: у в'язниці знову змінився начальник. Уже третій за час перебування там Стаса. А 7-го серпня виповнюється 5 років із часу його ув'язнення. І надії на швидке звільнення випаровуються, як вода, що бризнула на розпечений камінь", - написала правозахисниця.

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Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.