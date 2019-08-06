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06.08.19 07:31

ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі

В одномандатному виборчому окрузі №210 результати виборів у визначений законодавством термін встановити не вдалося через те, що окружна виборча комісія не встигає здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці дільниць.

ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк – не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

З огляду на зазначені обставини, з метою забезпечення виконання вимог закону щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 Комісія зобов’язала вказану окружну виборчу комісію не пізніше 16 години 6 серпня 2019 року завершити здійснення повторного підрахунку голосів виборців на вказаних 33 виборчих дільницях, про що скласти відповідні протоколи, та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210 на підставі протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також рішення ЦВК, ухваленого на її засіданні 4 серпня 2019 року. Окрім того – скласти протокол ОВК ОВО № 210 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і транспортувати його та іншу виборчу документацію, передбачену Законом України "Про вибори народних депутатів України"", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ЦВК у понеділок увечері.

На цьому окрузі в Чернігівській області конкурують два самовисуванці - Сергій Коровченко і Борис Приходько. Різниця між ними становить близько 100 голосів.

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