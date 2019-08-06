ЦВК заявила, що не може встановити результати виборів у визначений законом термін через рішення суду про перерахунок голосів у 210 окрузі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк – не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно.

З огляду на зазначені обставини, з метою забезпечення виконання вимог закону щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 Комісія зобов’язала вказану окружну виборчу комісію не пізніше 16 години 6 серпня 2019 року завершити здійснення повторного підрахунку голосів виборців на вказаних 33 виборчих дільницях, про що скласти відповідні протоколи, та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210 на підставі протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також рішення ЦВК, ухваленого на її засіданні 4 серпня 2019 року. Окрім того – скласти протокол ОВК ОВО № 210 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і транспортувати його та іншу виборчу документацію, передбачену Законом України "Про вибори народних депутатів України"", - йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті ЦВК у понеділок увечері.

На цьому окрузі в Чернігівській області конкурують два самовисуванці - Сергій Коровченко і Борис Приходько. Різниця між ними становить близько 100 голосів.

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