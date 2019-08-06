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06.08.19 07:43

Україна звернулася до МЗС Канади та компанії IMAX через кінотеатр, що працює в окупованій Ялті, - посол Шевченко

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що у зв'язку із журналістським розслідуванням про діяльність ялтинського кінотеатру "Сатурн IMAX" посольство зв'язалося з Міністерством закордонних справ Канади, а також з дочірньою компанією IMAX у Торонто.

Україна звернулася до МЗС Канади та компанії IMAX через кінотеатр, що працює в окупованій Ялті, - посол Шевченко

Про це він сказав в ексклюзивному коментарі Крим.Реалії, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада жорстко дотримується режиму кримських санкцій, у нас є якісна, бездоганна взаємодія з нашими партнерами в цих питаннях. Тому ця інформація несподівана й тривожна. Посольство вже зв'язалося з Канадським департаментом закордонних справ, а також із філією IMAX у Торонто. Ми чекаємо прояснення ситуації найближчими днями. Якщо порушення режиму санкції підтвердиться, розраховуємо, що це буде виправлене швидко і чітко", ‒ пояснив позицію Посольства України в Канаді Андрій Шевченко.

Також посол зазначив, що Канада послідовно займає позицію невизнання російської юрисдикції в Криму.

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Раніше виконувач обов'язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренда кіноіндустрії IMAX у Криму.

У Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми у форматі ІMAX. Кінострічки демонструють російською мовою.

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