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06.08.19 07:50

ЦВК, що взяла на себе повноваження окружкому 50 округу, встановила переможцем Требушкіна

Центральна виборча комісія України в одномандатному виборчому окрузі № 50 народним депутатом України визнала представника політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Руслана Валерійовича Требушкіна.

ЦВК, що взяла на себе повноваження окружкому 50 округу, встановила переможцем Требушкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 50, визнавши обраним народним депутатом України Требушкіна Р.В.", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК.

ЦВК ухвалила постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року".

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"Виявлені Комісією обставини можуть свідчити про підробку виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, ухилення членів виборчої комісії в роботі комісії без поважних причин, що відповідно до Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням. Водночас Комісія вважає за необхідне відреагувати на виявлені нею факти порушення законодавства України про вибори в ОВО № 50, з метою захисту прав суб’єктів та учасників виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року", - зазначили в ЦВК.

ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства України на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 50.

"Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 - у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах", - підсумували в ЦВК.

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