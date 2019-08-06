ЦВК, що взяла на себе повноваження окружкому 50 округу, встановила переможцем Требушкіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 50 Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України в ОВО № 50, визнавши обраним народним депутатом України Требушкіна Р.В.", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК.

ЦВК ухвалила постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року".

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"Виявлені Комісією обставини можуть свідчити про підробку виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, ухилення членів виборчої комісії в роботі комісії без поважних причин, що відповідно до Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням. Водночас Комісія вважає за необхідне відреагувати на виявлені нею факти порушення законодавства України про вибори в ОВО № 50, з метою захисту прав суб’єктів та учасників виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року", - зазначили в ЦВК.

ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства України на виборах в одномандатному виборчому окрузі № 50.

"Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 - у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах", - підсумували в ЦВК.

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