ЦВК визнала обраними 7 народних депутатів України

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії України.

"На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в 7 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб: Требушкіна Р.В. - в ОВО № 50, Балогу В.І. – в ОВО № 69, Бондаря М.Л. – в ОВО № 119, Марчука І.П. – в ОВО № 193, Рудика С.Я. – в ОВО № 198, Зуєва М.С. – в ОВО № 207, Зуба В.О. – в ОВО № 209", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті ЦВК у понеділок увечері.

Станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 - у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.

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