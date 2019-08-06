Унаслідок нещасного випадку на Харківщині загинула неповнолітня дівчина, - Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

У повідомленні зазначає: "На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділу поліції.

Попередньо встановлено, що коні місцевих мешканців паслися на безлюдівському пасовищі. Дівчинка вирішила без дозволу напоїти коня. Вона прив’язала себе мотузкою за талію до тварини, що категорично заборонено. Кінь злякався чужої людини і понісся, потягнувши дівчину лугом. Через деякий час тварину вдалося заспокоїти. Від травм дівчина померла на місті.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок"".

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