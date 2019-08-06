Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.08.19 08:06

Найманці РФ учора двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено, - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ здійснили один обстріл позицій українських воїнів.

Найманці РФ учора двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено, - пресцентр ОС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 6 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"5 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил
поблизу Водяного - зі стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз: неподалік Південного - зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець дістав поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріли біля Південного та Водяного: втрат немає. ВIДЕО

"Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу Богданівки - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в штабі ОС.

Найманці РФ учора двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено, - пресцентр ОС 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100