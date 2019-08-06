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06.08.19 08:21

ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування

Продовольча і сільськогосподарська організація ООН надасть мешканцям 52 населених пунктів уздовж лінії розмежування гуманітарну допомогу загальним обсягом в один мільйон доларів.

ООН надасть допомогу на $1 млн мешканцям 52 населених пунктів на лінії розмежування

Про це інформує новинна служба ООН, передає Цензор.НЕТ

"Мешканці 52 населених пунктів, розташованих уздовж "лінії розмежування" на сході України, отримають курчат і корми для тварин. Багато сімей, що живуть у Донецькій і Луганській областях, втратили джерела доходу. Зокрема, вони не можуть обробляти поля, які усіяні мінами. Не маючи засобів до існування, люди змушені купувати їжу в борг, вони не можуть звернутися до лікаря, найбільш зневірені жебракують. ФАО не лише надасть допомогу на мільйон доларів, але й навчить жителів грамотно нею розпорядитися", - йдеться в повідомленні.

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