Вибухи на військових складах у РФ: кількість постраждалих зросла до 12

Про це 6 серпня повідомив "Интерфакс" із посиланням на пресслужбу крайового МОЗу, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що всі постраждалі є дорослими. Шістьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решту відправили на амбулаторне лікування.

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"До нас доставили дванадцятого постраждалого, він притомний, зараз проходить обстеження, за результатами якого буде ухвалено рішення - чи потрібна йому госпіталізація або він проходитиме лікування амбулаторно", - розповіли ТАСС у центральній районній лікарні Ачинська.

У лікарні уточнили, що з 11 осіб, яких раніше сюди доставили, госпіталізовано шестеро. Двоє з них евакуйовані санавіацією в Красноярськ, ще четверо перебувають в Ачинській ЦРЛ. Решта осіб, які звернулися, проходять лікування амбулаторно.

Заступник міністра оборони РФ генерал армії Дмитро Булгаков заявив, що детонація порохових зарядів на складах боєприпасів припинилася, але залишається загроза підриву окремих боєприпасів.

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За попередніми даними, причиною пожежі та вибухів на складі боєприпасів в Ачинському районі міг бути людський чинник, заявив заступник міністра оборони генерал армії Дмитро Булгаков.

Точну причину інциденту встановлять слідство і прокуратура, додав він.

За словами генерала, арсенал буде розформовано.