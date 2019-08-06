"Це пов'язано із судовою справою", - генерал-майор Назаров підтвердив, що подав рапорт про звільнення зі ЗСУ

Про це він повідомив Громадському, передає Цензор.НЕТ.

"Я подав рапорт про звільнення за власним бажанням, і чекаю на рішення Генерального штабу та Міністерства оборони. Це пов’язано із судовою справою. Я вирішив зосередити зусилля саме на кримінальному провадженні, роботі в судах, боротьбі. І моя мета, щоб, врешті, від слова перейшли до діла, і правосуддя було правосудним, і щоб вироки відповідали закону, а не були політично вмотивованими або такими, що спираються на тільки суспільний резонанс", — розповів Назаров.

На його думку, вирок Павлоградського суду, за яким Назарова засуджено до 7 років позбавлення волі, незаконний. Захист генерал-майора наполягав на дослідженні висновків експертних установ у Львові і Києві оскільки вважає, що між результатами цих двох експертиз, проведених у лютому і в травні 2015 року, є розбіжності.

"У 2017-му ми подали апеляцію. Вона тривала протягом року, апеляційна інстанція дослухалася до наших аргументів – призначила повторну експертизу. Вона тривала фактично 9 місяців. Через ліквідацію Апеляційного суду Дніпропетровської області й утворення Дніпровського апеляційного суду, апеляційну скаргу тепер розглядає колегія суддів у новому складі", — пояснив Назаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генерал-майор Віктор Назаров подав рапорт про звільнення зі Збройних сил, - Бутусов