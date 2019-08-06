"Слуга народу" створить для депутатів офіс навчання і розвитку: проводитимуть вебінари та групові заняття

Про це йдеться в повідомленні пресслужби політсили, передає Цензор.НЕТ.

"Ми створюємо партійний офіс навчання і розвитку для системної роботи депутатів. Він буде діяти на постійній основі у форматі вебінарів, тематичних семінарів та групових занять, які будуть проводитись не рідше, ніж раз на три місяці. Освітні програми будуть доступні не тільки для народних депутатів, а й для регіональних представників, майбутніх кандидатів на місцеві вибори. Будемо раді, якщо приклад депутатів "Слуги народу" переймуть і інші політичні партії та державні структури. Детальніше план роботи офісу навчання і розвитку ми представимо на партійному форумі, який відбудеться у вересні-жовтні", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 29 липня в Трускавці в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". 4 серпня тиждень навчання обраних депутатів від партії "Слуга народу" завершено, учасники тренінгу повертаються до Києва.