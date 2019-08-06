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06.08.19 10:42

ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова

Державне бюро розслідувань відкрило нове кримінальне провадження проти експрезидента України Петра Порошенка.

ДБР відкрило нову кримінальну справу проти Порошенка за заявою Портнова

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив заступник глави Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, інформує Цензор.НЕТ.

Портнов заявив, що вирушаючи на відпочинок в 2018 році, Порошенко "незаконно переправив через кордон групу осіб під час вильоту на Мальдівські острови за чужими паспортами".

"Сьогодні Державне бюро розслідувань знайшло достатніми викладені нами факти і зареєструвало кримінальне провадження відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

"Факти, встановлені в цій кримінальній справі є не тільки самодостатніми для кримінального переслідування фігурантів, але й допоміжними, спрямованими на ідентифікацію їхніх раніше невідомих активів і розкриття більш масштабних фактів крадіжки і мародерства. Чекаємо активних слідчих дій, допитів і судових рішень", - підсумував Портнов.

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Раніше Андрій Портнов вже написав в ДБР низку заяв на Порошенка. Адвокати Порошенка звинувачують ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.

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