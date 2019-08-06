Ми активно працюємо над координованою відповіддю на рівні ЄС на видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО, - МЗС Литви

"Зараз ми активно працюємо над координованою відповіддю, на рівні ЄС, на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, що й далі тривають, включно з незаконно виданими Російською Федерацією документами жителям України на тимчасово окупованих Росією Донецькій і Луганській областях України", - йдеться у відповіді МЗС Литви, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

МЗС Литви зазначає, що настрій не визнавати такі паспорти не раз декларувався в різних міжнародних форматах.

"Нині в Брюсселі ведуться дискусії, в яких держави-члени разом з відомствами ЄС шукають способи, як реалізувати технічно скоординовану і єдину політику ЄС щодо невизнання таких паспортів", - повідомляє міністерство.

"Ми дотримуємося позиції про те, що коли Єврокомісія затвердить відповідні віхи, всі члени ЄС на основі загального підходу і єдино не визнають ці паспорти. Якщо не вдасться прийти до спільної згоди, будуть введені односторонні заходи", - зазначають у МЗС.

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Раніше повідомлялося, що МЗС Естонії 5 серпня ухвалило рішення не визнавати паспорти Російської Федерації, видані жителям Донецької і Луганської областей після 24 квітня в разі, якщо жителі цих областей не були раніше громадянами Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

У суботу, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

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Цього ж дня новообраний президент України Володимир Зеленський відповів Путіну, що не радив би намагатися спокусити українців російськими паспортами. І припустив, що у відповідь Україна може спростити отримання свого громадянства для росіян.

29 квітня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення про видачу російських паспортів усім громадянам України ще не ухвалено.

Цього ж дня в Ростовській області Росії відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої частини Луганської області.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.