Зеленський незабаром може підписати указ про визнання 29 серпня Днем пам'яті полеглих захисників України, - Бутусов

Про це пише на сторінці в Facebook головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я багато разів писав ще з 15-го року, що нам потрібен День героїзму і пам'яті полеглих захисників України, - такий, як існує в Ізраїлі, - і саме 29 серпня. Проєкт постанови про визнання 29 серпня Днем пам'яті подали депутати минулого складу Верховної Ради, але попередній президент відмовлявся підписувати такий указ.

Зараз з такою ініціативою до Зеленського звернулися начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак і група волонтерських організацій.

29 серпня - день наших найбільших втрат у війні - понад 300 воїнів.

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Але передовсім - це день, коли командири оточених українських військ відмовилися скласти зброю. Вони до кінця виконували наказ, не злякалися. І заради честі українського прапора відмовилися здаватися. І пішли визначеним для них зеленим коридором до кінця.

Думаю, що встановлення Дня пам'яті героїв 29 серпня - це дуже важлива подія для країни. Це зобов'язання розслідувати і зробити публічним опис подій під Іловайськом.

Це зобов'язання відзначити нагородами тих, хто до кінця був вірний присязі народу України, зберегти їхні імена для історії як гідних воїнів, очистити оббрехані пропагандою імена.

І розповісти правду про бої з російськими агресорами, щоб керівництво країни та армія змогли зробити правильні висновки.

Сподіваюся, що Зеленський підпише указ найближчим часом, щоб був час підготуватися до 29-го серпня як до Дня, коли вся країна приспускає прапори".