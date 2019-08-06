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06.08.19 12:20

Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого. ДОКУМЕНТ

Народний депутат Семен Семенченко просить СБУ і ДБР перевірити звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка та ексначальника Генерального штабу Миколи Муженка в розкритті ним інформації про виведення військ з Дебальцевого, а також організувати очну ставку з ними.

Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого. ДОКУМЕНТ

Про це Семенченко повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відправив першу заяву в СБУ і ДБР за фактами, викладеними обраним народним депутатом 9 скликання Порошенком П.О. у своєму інтерв'ю "Українській правді"… Уже п'ятий рік розслідування і передача до суду справи щодо Дебальцевого гальмується прокуратурою. І зараз Порошенко з Муженком продовжують брехати, розповідаючи у своїх інтерв'ю про те, що "Семенченко опублікував секретний план виведення військ із Дебальцевого в своєму фейсбуці"", - написав він.

У своєму зверненні Семенченко просить перевірити слова Порошенка та "порушити проти мене кримінальну справу за зловживання службовим становищем і зраду Батьківщини, якщо ця інформація підтвердиться".

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Крім того, він просить організувати очну ставку з Порошенком і Муженком, щоб допомогти слідству встановити "всю правду".

Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого 01
Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого 02

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "УП" п'ятий президент України Петро Порошенко звинуватив Семенченка в оприлюдненні секретної інформації про маршрут виходу українських військ із Дебальцевого взимку 2015 року.

Семенченко кличе Порошенка та Муженка на очну ставку через звинувачення в розкритті ним інформації про виведення військ із Дебальцевого 03

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