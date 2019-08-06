В одному з будинків Покровська знайдено бюлетені з виборів до Ради. Відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Покровський відділ поліції Донецької області.

"Вчора, 5 серпня, в одному з будинків Покровська знайдено 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України. Всі вони вилучені. Відкрито кримінальне провадження. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені. Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК перерахувала голоси на 14 дільницях округу №50 у Покровську







Нагадаємо, 22 липня в Покровську почалася акція протесту через підрахунок голосів, внаслідок чого виборча комісія не працювала.

23 липня Нацполіція направила в Донецьку область спецпризначенців тактико-оперативного реагування патрульної поліції для посилення місцевої поліції.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 серпня вранці авіація МВС доставила представників ЦВК в Покровськ (виборчий округ №50).

Напередодні ЦВК встановила бездіяльність окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 50 з нетранспортування в ЦВК протоколу про підсумки голосування з позначкою "Уточнений" та іншої виборчої документації. ЦВК взяла на себе повноваження окружкому №50 і постановила, що сама встановлюватиме результати виборів на окрузі.