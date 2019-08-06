В Україні набув чинності закон про врегулювання порядку маркування харчових продуктів, - Мінагрополітики

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

"Сьогодні, 6 серпня 2019 року, набуває чинності Закон України "Про інформацію для споживачів харчових продуктів", який встановлює загальні принципи та вимоги щодо інформації про харчові продукти, зокрема стосовно їхнього маркування, а також обов'язки операторів ринку стосовно доведення цих даних до споживачів", - йдеться в повідомленні.

Вимоги нового закону поширюватимуться не тільки на виробників харчових продуктів на всіх етапах виробництва та обігу, але і на харчові продукти, що призначені для кінцевого споживача, зокрема такі, що реалізуються в закладах громадського харчування. Відповідно до вимог Закону України, інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача та не має вводити в оману стосовно характеристик, властивостей, складу харчових продуктів. Ця вимога поширюватиметься як на рекламу харчових продуктів, так і на спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку.

"Споживач повинен отримати максимально достовірну інформацію про харчовий продукт та мати змогу здійснити свідомий вибір", - пояснив генеральний директор Директорату безпеки і якості харчової продукції Микола Мороз.

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За його словами, оператори ринку мають обов’язково зазначати інформацію про наявність речовин, які спричинюють алергічні реакції або непереносимість, наявність ГМО, розморожування або піддавання харчових продуктів іонізуючому випромінюванню тощо.

Стаття 18 Закону України роз'яснює, яким чином вказуються мінімальні терміни придатності, зокрема фразами "краще спожити до...", "краще спожити до кінця..."; і в чому їхня відмінність від фрази "вжити до...".

"Основна ідея такого підходу полягає в тому, що на ринку існують швидкопсувні та більш небезпечні з точки зору мікробіології продукти, для яких має бути зазначена дата "вжити до". Така позначка інформуватиме про те, що на наступний за цією датою день продукт може ставати небезпечним (наприклад, сире або охолоджене м`ясо, сира риба, яйця)", - Мороз.

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Він додав, що водночас є низка продуктів, які, за дотримання встановлених умов зберігання, залишаються безпечними протягом певного часу після закінчення мінімального терміну придатності, прописаного у маркуванні (наприклад, цукор, кава тощо). Для таких продуктів буде вказана дата завершення мінімального терміну придатності, що позначатиметься фразами "краще спожити до…", "краще спожити до кінця…". Однак, як після закінчення терміну "вжити до…", так і термінів "краще спожити до…", "краще спожити до кінця…" продукти мають бути вилучені з реалізації.

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", який вводить нові правила їхнього маркування. Закон встановлює загальні принципи і вимоги до інформації про харчові продукти, зокрема щодо їхнього маркування, а також обов'язки операторів ринку щодо доведення цих даних до споживачів.

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