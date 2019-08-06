Повне кадрове перезавантаження, - заступник голови ОП Гончарук назвав "головний фактор" для перемоги над контрабандою на митниці

Таку думку висловив "Економічній правді" заступник глави Офісу Президента Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Точних цифр про масштаби контрабанди сьогодні немає ні в кого. Порахувати її просто неможливо. З впевненістю можна сказати, що загальний обсяг бюджетних втрат сягає мільярдів доларів щорічно. Скільки цих мільярдів – п'ять, сім чи десять – покаже час", - розповів Гончарук.

За його словами, поданий президентом сигнал про старт боротьби з контрабандою налякав багатьох контрабандистів.

"В останні місяці ми з різних митниць отримували сигнали про те, що контрабанда зупинилась. Але, звісно, ми розуміємо, що це несистемне рішення і його недостатньо", - сказав заступник голови Офісу Президента.

На його думку, системним рішенням може бути повне перезавантаження кадрового складу митниці.

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"Це головний фактор і перший крок, який потрібно зробити. Якщо на окремих митницях одна і та ж людина по десять років керує митницею, то можна скільки завгодно ставити експерименти по боротьбі з контрабандою і практикувати різні підходи, але в кінцевому результаті ці люди тебе переграють", - сказав він.

Другий крок – налагодити обмін інформацією з митницями інших країн, щоб бачити реальні обсяги та перелік товарів, що перетинають кордон. Третій крок – ліквідація політичної корупції.

"Контрабанда в країні існує, бо весь цей час з неї годувались політики. Зараз це гарантовано припиниться, бо, на мій погляд, у нової команди такої мотивації немає", - вважає Гончарук.

На думку Гончарука, практика з полісменами на митниці мала короткостроковий ефект.

"Поки митники з поліцейським не домовились, контрабанда десь припинилась, десь загальмувала. Потім на місцевому рівні всі домовились і ефект потихеньку зійшов нанівець. До того ж, схоже,що цей експеримент не знайшов підтримки на найвищому політичному рівні.

Процеси митного оформлення потрібно максимально спрощувати, все документальне оформлення переводити в софт", - заявив чиновник.

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"На мій погляд, посилення відповідальності необхідне, однак саме по собі воно не спрацює. З цього точно не потрібно починати. Якщо зараз підвищити відповідальність, то це просто призведе до збільшення розміру хабарів. Спершу потрібно змінити процеси, людей, налагодити обмін інформацією, а потім посилювати відповідальність", - пояснив Гончарук.