ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка. ДОКУМЕНТИ

Відповідний документ розміщено на сайті Генпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

""Філатов Олексій Валерійович ... Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 15 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. для допиту як підозрюваного в кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч. 2 ст .256, ч.3 ст.209 КК України та участі в інших процесуальних і слідчих діях ... Гонтарева Валерія Олексіївна ... Вам необхідно з'явитися 12.08.2019 о 13 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. для допиту як підозрюваної в кримінальному провадженні №12013220540000400", - йдеться в тексті повісток.

Йдеться про кримінальне провадження № 12013220540000400 від 31 січня 2013 року, за яким лише цього року Гонтарева викликалася на допит вже двічі: 23 і 25 квітня.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.