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06.08.19 13:03

В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз"

Через заборгованість компаній "Одеська ТЕЦ" і "Теплопостачання міста Одеси" за газ місту можуть не поставити газ для потреб централізованого опалення восени і взимку.

В Одесі є ризик зриву опалювального сезону, - "Нафтогаз"

Про це заявила компанія "Нафтогаз", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загальний розмір заборгованості двох теплогенеруючих компаній становить 1,7 млрд грн ($66 млн). Згідно з угодою про реструктуризацію заборгованості перед Нафтогазом, тепловиробники для отримання газу на опалювальний сезон повинні погасити не менше 90% своєї заборгованості.

Компанії "Одеська ТЕЦ" для отримання газу на опалювальний сезон потрібно заплатити ще щонайменше 161 млн грн ($ 6,2 млн), а компанії "Теплопостачання міста Одеси" - 222,4 млн грн ($ 8,6 млн).

"Нафтогаз закликає Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов укладених з компанією договорів. Нафтогаз також нагадує, що минулого опалювального сезону саме активні дії представників місцевої влади дозволили уникнути відключення тепла в оселях одеситів", - повідомили в Нафтогазі.

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