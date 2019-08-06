Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
06.08.19 13:12

Унаслідок обстрілу з боку найманців РФ на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, - Міноборони. ВIДЕО

Унаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за інформацією Міноборони, четверо українських воїнів дістали поранення, несумісні з життям.

Унаслідок обстрілу з боку найманців РФ на Донбасі загинуло четверо українських воїнів, - Міноборони. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Від початку поточної доби сьогодні, 6 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили два провокаційних обстріли наших позицій. О 00.45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберній кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області. О 10.20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя. Із сумом повідомляємо, що внаслідок ворожих обстрілів сьогодні, за наявною інформацією, четверо наших героїв отримали поранення несумісні з життям. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших військових, а також їх бойовим побратимам. Вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ учора двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено, - пресцентр ОС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100