Від рекомендації на бюджет відмовилися майже 13% абітурієнтів, - Гриневич

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Гриневич сказала на пресконференції за підсумками вступної кампанії у вівторок у Києві.

"Цього року від бюджетних місць відмовилися майже 13% рекомендованих для зарахування", - сказала Гриневич на пресконференції за підсумками вступної кампанії у вівторок у Києві.

За словами міністра, це пов'язано з тим, що значна частина абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет не на найбільш пріоритетні спеціальності.

Зокрема, у 2019 році рекомендацію на бюджет отримало 60 тис. 354 абітурієнти, з яких лише 87,1% підтвердили намір вчитися за цією рекомендацією.

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Серед вступників 58,7% отримали рекомендацію на бюджет за першим пріоритетом (встановлюється абітурієнтом під час подання заяв), 16,7% - за другим, 9% - за третім, 5,7% - за четвертим, 4,2% - за п'ятим, 3,1% - за шостим, 2,5% - за сьомим. Зазначається, що від бюджетного місця за першим пріоритетом відмовилося лише 4,2% абітурієнтів, тоді як за 6 і 7 пріоритетом відмовилося 35,8% і 42,4% вступників відповідно.

За даними Міносвіти, 26,08% рекомендованих для вступу на бюджетне відділення скористалися галузевим коефіцієнтом (застосовується для вступників на спеціальності, яким надана особлива державна підтримка, його можна застосувати для заяв за першим і другим пріоритетом) і 13,7% - сільським коефіцієнтом (застосовується щодо випускників сільських шкіл).

Серед іншого, загалом 57 осіб вступили на бюджет за співбесідою, а 2 тис. 156 абітурієнтів рекомендовані за вступними іспитами.

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