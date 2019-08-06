Фонд "Таблеточки" придбав за 2,1 млн грн рентген-обладнання для львівської дитячої лікарні

Про це повідомляє пресслужба БФ "Таблеточки", передає Цензор.НЕТ.

"У перших числах серпня хірурги лікарні вже зробили перші операції за допомогою цього рентген-апарату. Нова рентген-дуга була придбана замість старого апарату 1976 року випуску. Лікарня не могла дозволити собі купити апарат за власний кошт", - повідомив фонд.

Зазначається, що обладнання зробило складні операційні втручання безпечнішими для дітей і допомогло стежити за станом пацієнтів в режимі реального часу.

Апарат коштує 2,1 млн грн та був придбаний за кошт десятків тисяч українців, які разом з фондом "Таблеточки" допомагають дітям боротися з раком в Україні.

Праворуч - дитячий онколог Роман Кизима, по центру - діти-пацієнти, яким вже зробили операції за допомогою цього рентген-апарату.

"Ми дуже раді, що отримали таке сучасне рентген-обладнання, яке суттєво скорочує час хірургічних втручань для дітей. Ми вже зробили 4 операції зі встановлення довготривалих катетерів онкохворим дітям, а також зробили обстеження хлопчика з розривом стравоходу", - розповів дитячий хірург Західноукраїнського медичного центру Богдан Романішин

За словами хірурга, раніше лікарям доводилося робити рентген старим "дідівським" методом на плівку та чекаючи по 20-40 хвилин на результат. Під час операцій це значно збільшувало тривалість хірургічних втручань. Завдяки новому апарату тепер можна значно скоротити тривалість операції та підвищитит якість її виконання, а також освоїти нові техніки хірургічних втручань у пацієнтів як з онкологією, так і з іншими патологіями.

"За останні 2 роки це третя велика покупка обладнання для українських дитячих лікарень фондом "Таблеточки". Наша ціль – зменшити навантаження на центральні київські лікарні та надати дітям можливість лікуватися ближче до їхнього місця проживання", – зазначила виконавча директорка фонду Світлана Пугач.

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За словами дитячого онколога Західноукраїнського медцентру Романа Кизима, "нова рентген С-дуга є вкрай необхідною для лікарні", зокрема, для: